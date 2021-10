A Fazenda 13: suspeito de assassinar pai de Rico é preso em Pernambuco

A Polícia Civil de Alagoas, prendeu o homem suspeito de assassinar o pai do peão do reality da Record, A Fazenda, Rico Melquiades. O policial militar Manuel Araújo Santiago, foi morto em 2017. A prisão aconteceu ontem. Contudo, a PC só informou o fato durante a manhã de hoje (27).

Em resumo, o assassinato aconteceu em julho de 2017, em Maceió, porém, o rapaz foi preso em Pernambuco. O suspeito do crime, Lucas Eduardo dos Santos Silva, fará 20 anos em novembro. As informações são do Splash, do UOL.

“O crime foi investigado em 2017 por outra equipe que não conseguiu encontrar o paradeiro dele. Depois que o Rico comentou sobre o caso lá no programa, começamos a receber várias denúncias de onde ele poderia estar. Ficamos no encalço das informações e conseguimos efetuar a prisão dele enquanto estava em casa com a companheira”, disse o delegado Fábio Costa..

Além disso, o motivo que fez o menino matar o pai de Rico, segundo as investigações da polícia, foi o fato de a vítima ser policial militar e manter um romance com a mãe do suspeito. Em suma, na época em que tudo aconteceu, Lucas era menor de idade e tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Leia mais em GEROU BUZZ, clique AQUI!