Acreana Gloria Perez libera arquivo para série sobre crime bárbaro: ‘Justiça à minha filha’

Gloria Perez abriu seu arquivo para a série documental a respeito do assassinato de sua filha, Daniella Perez (1970-1992), que será produzida pela HBO Max. Em entrevista ao podcast Novela das 9, do Gshow, ela explicou por que topou mexer na ferida e colaborar com a diretora Tatiana Issa, que comanda o projeto ao lado de Guto Barra.

“Você não pode impedir que as histórias públicas sejam contadas. A única coisa que fiz foi abrir meu arquivo para essas pessoas. A diretora assumiu o compromisso de se ater aos autos do processo”, esclareceu a escritora.

“Antes do julgamento de um crime, você tem mil especulações. Ainda mais um crime que aconteceu no meio de uma novela. Depois do julgamento, quando tudo é comprovado, ninguém se interessa mais em falar do assunto. Quem vai ler o processo? Já que alguém em algum momento iria fazer essa história, prefiro que façam com essa seriedade. Espero que faça justiça à minha filha, que conte essa história tal qual aconteceu”, completou.