Acreana Raissa Barbosa termina noivado após ser acusada de agressão pelo ex

Em seu Instagram, Raissa esclareceu as acusações do agora ex-noivo.

“Ontem, eu fui convidada pra ir à festa de lançamento da música nova do Dennis DJ e fui. Era uma festa provada somente pra convidados em um motel em São Paulo. Eu estava em um relacionamento com uma pessoa que assim que eu cheguei em casa começou a ficar alterado. Eu não consegui dormir e ele não aceitou eu não ter levado ele na festa, também estava falando coisas/frases totalmente machistas que me deixaram extremamente mal e irritada”, disse ela no desabafo.