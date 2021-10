Acreano Weverton é indicado a melhor jogador da Copa Libertadores 2021

O goleiro acreano Weverton, do Palmeiras, foi indicado ao prêmio de melhor jogador da Conmebol Libertadores da América, que é a principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul e que ocorre desde 1960. As indicações foram reveladas na última sexta-feira (29), através das páginas oficiais da Conmebol.

A decisão para definir o grande vencedor do “rei da América” é por voto popular através do site da Bridgestone. A votação começou na última quinta-feira (28) e vai até o dia da grande final, no dia 27 de novembro. Além de ganhar o título de melhor jogador, o vencedor ganhará um anel personalizado com pedras preciosas.

Weverton já chegou a competir pelo título, mas perdeu para o atacante Marinho, do Santos. Neste ano, além do acreano, outros dois nomes do Palmeiras também foram indicados: o atacante Rony e o meia Raphael Veiga. Do Flamengo, por sua vez, foram indicados os atacantes Bruno Henrique e Gabigol, e o meia De Arrascaeta.

A final da Copa Libertadores será entre Palmeiras e Flamengo e ocorrerá no dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.