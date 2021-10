Aeródromo que estava há cerca de 15 anos sem manutenção, entra em fase de conclusão em Tarauacá

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem avançado com serviços de manutenção do aeródromo de Tarauacá, no interior. A intervenção beneficiará cerca de 60 mil pessoas e garantirá mais segurança durante pousos e decolagens.

No aeródromo de Tarauacá foram aplicados R$ 2 milhões e as obras estão em fase final de conclusão. Foto: Ascom/Deracre

Foram investidos cerca de R$ 16 milhões na reforma e manutenção de cinco aeródromos do Acre (Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Jordão e Feijó). No aeródromo de Tarauacá foram aplicados R$ 2 milhões e as obras estão em fase final de conclusão.

“Estamos cumprindo as exigências do padrão Anac [Agência Nacional de Aviação Civil ] e o governador Gladson Cameli tem sido fundamental na condução de todo esse processo de manutenção do aeródromo de Tarauacá, para garantir o transporte aéreo para população ”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Petronio fala das reformas dos aeródromos do Acre. Foto: Ascom/Deracre

De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, foram realizados no novo aeródromo: cercamento, sinalização da pista, locais com acessibilidade, troca de telhado, terminal de passageiros com pintura, readequação de guichês e reforma dos banheiros.

“Esta obra mostra o compromisso do nosso governo com as pessoas que dependem do transporte aéreo”, enfatizou.

Imagem área da pista de pouso do aeródromo de Tarauacá. Foto: Ascom/Deracre

O aeródromo estava sem manutenção há cerca de 15 anos. Durante execução da obra e por exigência da Anac, foi fechado durante a pandemia e passou a ser utilizado apenas em caráter emergencial, como o envio de doses da vacina da Covid-19 e transporte de pacientes.

As intervenções nos aeródromos são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade aérea dos acreanos. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.

Por SECOM