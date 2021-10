Alexandre Frota desce a lenha no jogador de vôlei Maurício Souza, acusado de homofobia

Alexandre Frota resolveu falar sobre o jogador de vôlei Maurício Souza. Dessa forma, o deputado criticou a atitude do atleta em só fazer uma publicação de retratação.

“Retratação do Maurício do Vôlei não é verdadeira, não é o que ele ou seu grupo pensam. Não se pode combater Homofobia com retratação”, disparou o ex-ator, revoltado com a situação.

Para quem não sabe, Maurício Souza criticou a orientação sexual do atual Superman, Joe Kent. “Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”, declarou o atleta, sobre a revelação do personagem.

