André Marques deixa ‘No Limite’; Globo anunciará novo apresentador

André Marques não será mais o apresentador do reality show “No Limite” em 2022.

A informação foi confirmada para o Splash após a notícia ser divulgada com exclusividade pelo site “TV Pop”.

Em breve, anunciaremos o novo apresentador do ‘No Limite’, uma vez que André Marques está à frente da atual temporada de ‘The Voice Brasil’ e, a partir de fevereiro, assume também o ‘The Voice +’.

Vale destacar que André Marques parece não ter agradado os fãs do reality show na edição 2021, que marcou o retorno do programa e reuniu ex-BBBs competindo. As críticas foram tantas que o nome do apresentador da atração acabou indo parar nos Trending Topics do Twitter.

André Marques precisou substituir Tiago Leifert na edição do “The Voice Brasil” que está no ar. Tiago gravou a primeira fase da competição, mas deixou o programa por “motivos pessoais”.

Em nota enviada a Splash, a Globo indicou que: “por motivos pessoais, Tiago Leifert apresentará apenas a fase ‘Audições às cegas’ do The Voice. As fases seguintes da atual temporada serão comandadas por André Marques, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló, com Jeniffer Nascimento na cobertura de bastidores.”