Anitta detona equipe em gravação de clipe de Faking Love: “Foi insuportável”

Anitta lançou mais um hit em sua carreira internacional, ‘Faking Love’, em parceria com a rapper norte-americana Saweetie.

O clipe já viralizou nas redes sociais e deixou o público chocado. Sobre as filmagens, Anitta abriu o jogo sobre a sua intenção: “Queria ele escuro e com muita dança”, contou ela.

Sem papas na língua, Anitta criticou a equipe que contratou, pois teve que lidar com atrasos. “Foi insuportável, péssimo, atrasaram tudo, não sei sei estavam afim de ganhar hora extra. Eu tinha um voo no dia seguinte, eles foram atrasando, comecei a ficar louca, dando meus chiliques, aquele que vocês já viram na série [da NetFlix]. Chegou no final não tinha cena suficiente, perdi meu voo, tive que sair correndo, foi o ó”, contou a artista.

