Aparência de Tom Cruise chama a atenção de fãs em jogo de beisebol

Durante um jogo de beisebol em Los Angeles, nos Estados Unidos, o ator Tom Cruise foi reconhecido pelos fãs enquanto assistia a partida com seu filho Connor. Contudo, o que mais chamou atenção foi seu semblante envelhecido e rosto inchado. Ele não teve outra escolha a não ser sorrir e acenar para as câmeras. O ator é conhecido por não fazer muitas aparições em público.

Mesmo sendo simpático com seus seguidores, as redes sociais não perdoaram: todos os comentários se concentraram em sua aparência. As especulações vão de excesso de preenchimentos a cirurgia plástica completa, do pescoço à testa. Cruise está com 59 anos.

Atualmente, o ator está trabalhando no próximo filme da série “Missão Impossível”, sendo que a produção foi interrompida por meses em razão da pandemia. A estreia do longa está prevista para maio de 2022.