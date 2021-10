Após acusações contra noiva, Globo estuda fim de contrato com Lucas Penteado

O jurídico da Globo estuda romper o contrato com Lucas Penteado. O ator e ex-BBB assinou um vínculo de dois anos com a emissora em março e foi convidado para estrelar um programa no Multishow e no Globoplay.

Intitulada de É o Fluxo, a atração aborda o universo do funk e da periferia. As primeiras gravações já aconteceram e a estreia estava marcada para o mês que vem. Mas diante do absurdo que Lucas fez com a ex-noiva Julia, a emissora já não vê mais com bons olhos estrear uma atração estrelada por ele. De mocinho injustiçado do BBB21, o ator virou carrasco da moça depois de expor a então noiva em uma live agressiva e irresponsável.

