Após áudio polêmico, Galvão Bueno exalta atuação de Neymar em partida

Galvão Bueno mostrou uma postura bem diferente e exaltou a atuação de Neymar Jr na goleada por 4 a 1 da Seleção Brasileira contra o Uruguai, nesta quinta-feira (14). O comentário com elogios do narrador foi feito dias depois de um áudio polêmico dele vazar.

O apresentador da Globo destacou papel do camisa 10, que fez um gol e deu duas assistências no triunfo. “Ele [Neymar] foi o líder esperado. Fez uma bela exibição, mais no primeiro tempo do que no segundo. Mas o time inteiro jogou bem”, comentou Galvão, após o fim da partida.

Caio Ribeiro ainda comentou sobre a Seleção: “O Brasil venceu e convenceu. Quando a gente pede Raphinha, Antony… esses moleques têm muita margem de crescimento. A gente não sabe onde eles podem chegar”.

“O mais importante é que essa seleção tem muita margem de melhoramento, pelo o que a gente viu com a chegada dos moleques”, acrescentou Júnior.

No último domingo (10), quem estava assistindo à transmissão da Globo, do empate entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa, foi pego de surpresa com um xingamento ao vivo. Isso porque, ao final do futebol, teve um áudio vazado em que parece que Galvão Bueno chama Neymar de “idiota”.