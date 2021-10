Após boatos de namoro com assessor, ex de Whindersson Maria Lina faz desabafo de cortar o coração

Maria Lina Deggan desabafou com os fãs e contou que teve que mudar a forma que lida com as coisas que lembra, o filho, João Miguel, que morreu dois dias depois do parto em meados de maio.

Assim, em seu Instagram, ela falou sobre um produto que utilizava enquanto estava grávida de João Miguel mas teve que parar de usar pq o produto lembrava ele e a deixava triste. “Não que eu não queira lembrar da minha gravidez, ou que ela tenha sido ruim. Muito pelo contrário. Tem coisas que me lembram a gravidez que me deixam triste porque esse foi um momento muito bom em minha vida, foi mágico, e eu queria ter vivido mais”, explicou ela.

Além disso, ela falou da importância de voltar a usar o produto em sua vida para ressignificá-lo. “Se você tem momentos, cheiros, pessoas, músicas que te lembram uma fase e que te deixem tristes, ressignifiquem isso para que isso se torne uma coisa boa. Tem músicas que eu não conseguia escutar, porque eu ficava com saudades do meu filho. Hoje, eu ressignifico tudo. Penso: ‘Poxa, olha que demais, lembra o meu filho, a pessoa mais importante da minha vida’. Eu ressignifico tudo que antes me doía. Essa é uma ótima forma de seguir os dias, voltar à rotina. Se você perdeu alguém especial, vai lembrar daquela pessoa de forma triste, com saudade. Se ressignificar as coisas de maneira que te deixe feliz, fica mais fácil seguir os dias. Mas é um processo, se não consegue fazer isso agora, vai conseguir fazer em algum momento”, disse.

Maria Lina nega que estaria namorando assessor

Maria Lina usou seu Instagram para desmentir os boatos que estaria em um romance após o fim do seu relacionamento com Whindersson Nunes. Assim, vale lembrar que o noivado entre Maria Lina e Whindersson acabou em agosto.

A estudante negou que estava namorado o seu assessor Roosevelt Cortez, após rumores que estariam juntos. “Venho a público manifestar total repudio a toda e qualquer informação veiculada por este jornalista sobre minha pessoa. Na busca incessante de alcançar seguidores e curtidas, independentemente da veracidade da notícia publicada, sem medir supostos danos que possa causar aos envolvido”, iniciou.

Além disso, ela afirma mais uma vez que seu relacionamento com ele é apenas amizade e continuará sendo apenas assim. “Diante disto, cabe o esclarecimento quanto a minha relação com Roosevelt Cortez, onde simplesmente tenho como amigo de muitos anos e que nestes momentos da minha vida vem auxiliando, e muito, no lado profissional. E contrário ao divulgado pelo jornalista, as pessoas próximas a nós sabem que nossa relação sempre será de amizade”, afirmou, por fim.

De biquíni, Maria Lina exibe corpão em dia de piscina

Maria Lina aproveitou o dia ensolarado e surpreendeu os seguidores ao exibir o corpão nas redes sociais.

Assim, a influenciadora compartilhou uma série de vídeos mostrando o biquíni escolhido para o momento e ainda contou um perrengue na hora de escolher o modelito. Isso porque, segundo ela, foi difícil encontrar um ainda coubesse.

“Verdadeiro parto encontrar um biquíni que se servisse em mim“, brincou ela nos stories do Instagram.

Apesar de tudo, ela conseguiu colocar um e confessou que sua autoestima até mesmo melhorou. “Fazia tanto tempo que eu não colocava um biquíni. Estou me senti até que bonita”, refletiu.

Vale lembrar que em maio deste ano, Maria Lina deu à luz ao pequeno João Miguel, fruto do antigo relacionamento com Whindersson Nunes. O bebê nasceu prematuro, mas não resistiu e morreu dias depois.