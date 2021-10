A cantora Ludmilla chamou a atenção de seus fãs no Twitter ao anunciar que o seu documentário, Rainha da Favela, estreará no Multishow no dia 15 de novembro. Porém, a publicação chega pouco tempo depois que a funkeira criticou o Prêmio promovido pelo canal.

Em sua rede social, compartilhou o teaser do doc. “A espera está chegando ao fim! VEM AÍ Ludmilla – Rainha da Favela. Dia 15, no @multishow e @globoplay“, legendou.

