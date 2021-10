Após Ludmilla fazer acusações graves nas redes, Prêmio Multishow liga para cantora e ela revela tudo

Depois de cancelar sua participação no Prêmio Multishow por não ter sido indicada na categoria de Cantora do Ano, Ludmilla revelou, nesta terça-feira (19), ter conversado com a emissora. Segundo ela relatou no Twitter, o Multishow ligou para ela propondo que a cantora contribuísse com mudanças na premiação a partir de 2021. Apesar disso, reiterou que não se apresentará neste ano.

“Após meu posicionamento o Multishow me ligou, nós conversamos e eles me propuseram contribuir para as mudanças na premiação a partir do ano que vem. Vamos conversar para, juntos, colocarmos em prática mudanças gerais que envolvam não só o coletivo quanto o compromisso de estar sempre em atualização para atender à novos requisitos do mercado fonográfico”, escreveu Ludmilla.

Vamos conversar para, juntos, colocarmos em prática mudanças gerais que envolvam não só o coletivo quanto o compromisso de estar sempre em atualização para atender à novos requisitos do mercado fonográfico. — LUDMILLA (@Ludmilla) October 20, 2021

“Já fui muito desmerecida e ignorada, principalmente por ter vindo de onde vim e por ser quem eu sou, então quero contribuir para que o mercado da música seja mais justo e inclusivo, onde o trabalho duro seja reconhecido e que os artistas que me sucederão não passem pelas dificuldades que já passei”, continuou.

O anúncio do cancelamento da participação de Ludmilla foi feito pela cantora mais cedo nas redes sociais, após a divulgação da lista de indicados ao prêmio. A artista vai concorrer em duas categorias secundárias — Hit do Ano, com Deixa de Onda, e Clipe TMZ do Ano, com Rainha da Favela —, mas não foi considerada para a disputa de Cantora do Ano. As indicadas desta edição para a categoria foram Anitta, Ivete Sangalo, Iza, Luísa Sonza e Marília Mendonça.

A relação de todos os nomes dos indicados ao Prêmio Multishow 2021 já está disponível para a votação do público no site da emissora até 4 de dezembro. A cantora Iza e a apresentadora Tatá Werneck vão comandar a apresentação da cerimônia neste ano, que ocorrerá em 8 de dezembro.