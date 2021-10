Após postar clique com bitoca em amiga, Zilu Camargo recebe ataques na web: ‘Presepada’, diz seguidora

Sempre ativa nas redes sociais, Zilu Camargo compartilhou, neste domingo, uma imagem em que dá uma “bitoca” na boca de uma amiga. No estilo como “fazia Hebe Camargo”, nas palavras da própria. A mãe de Wanessa acrescentou que essa é a forma em que elas se cumprimentarem. Apesar de mensagens carinhosas, Zilu recebeu ataques na web após o registro ser postado.

“Existe, sim, respeito e carinho que não precise beijar na boca e postar! Isso se chama apelar”, disparou uma das seguidoras da ex-mulher de Zezé di Camargo. “Decepcionante”, comentou outra. “Fim do mundo”, consta ainda de outro comentário. “Presepada”, classificou ainda uma das pessoas que acompanham Zilu pelas redes.

Na legenda da imagem, Zilu falou sobre a proximidade da amiga: “Quando somos amigas e irmãs como presente de Deus! Esse é nosso jeito de comprimento ! Amigas para sempre.” Fãs também prestaram apoio a ela.

“Quem de vocês tem a ver com vida dela? Mais empatia. Vocês não são Deus para julgar, lembrem disso”, defendeu uma admiradora “, defendeu a internauta após se deparar com as críticas à Zilu.