Após soltura, DJ Ivis apaga todas as fotos com Xand Avião

Livre da prisão há três dias, Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, parece ter resolvido se atualizar de tudo o que aconteceu desde que foi preso em julho deste ano, ao ser acusado de agredir a ex-mulher, Pamella Holanda. O produtor e compositor resolveu fazer uma “limpa” em sua conta no Instagram e apagou todas as fotos que tinha com o cantor Xand do Avião e com os artistas do escritório Vybbe. Ivis também era do cast do escritório, mas foi demitido assim que o caso veio à tona.

Na época, Xand, proprietário da empresa, informou publicamente que o parceiro desde a época do Aviões do Forró tinha sido desligado. “Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da Vybbe. Infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa. Não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Nada explica, não tem explicação”, disse.