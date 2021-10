Após suposta traição, Sammy Lee reata casamento com Pyong Lee

Sammy Lee contou que reatou o casamento com Pyong Lee. Pelas redes sociais, ela um longo desabafo nesta quarta-feira (20). “Me permiti conhecer essa nova pessoa. Eu sempre senti algo em relação a FAMÍLIA. Algo forte, objetivo, e radical. Porém, eu nunca tinha conseguido definir isso em palavras. Nos últimos meses, me conheci. Aprendi a me amar, aprendi que dependência emocional não é saudável, e aprendi a ser eu mesma. Mas ainda sim, continuava sentindo algo, no fundo do meu coração, que martelava na minha cabeça, dizendo que existe um equilíbrio. Em meio aos meus estudos, ouvi uma frase que assustadoramente, conseguiu definir exatamente o que eu senti a minha vida inteira sobre FAMÍLIA. ‘Prefiro fracassar estando com a minha família, do que prosperar sem ela'”, iniciou.

Ela continuou: “Eu sei, é radical. Mas eu sempre achei que essa vida não fazia sentido sabe? Um mundo injusto, imparcial… uma vida que passamos batalhando e no fim, morremos e deixamos tudo para trás… Lendo Eclesiastes, cheguei a conclusão de que o objetivo realmente não é a vida aqui… e que o aqui, não faz sentido. Eu quero, e sempre quis, passar essa jornada louca com a minha família, cada pessoa da minha família. Eu amo cada um deles, e eu creio que exatamente por isso, não importa quanto tempo leve, prosperarei estando junto com a minha família. Como disse anteriormente, me permiti conhecer essa nova pessoa, mas também, escolhi perdoar, em verdade, o Homem que jurei não abandonar, diante de Deus. Família é sim propósito de Deus, lute pela sua.”

Nos comentários, internautas desejaram felicidades ao casal. “Espero que ele acredite nesse propósito com você!”, disse uma. “Que o amor vença novamente”, falou outra. “Só espero que não se arrependa mais, Sammy”, continuou mais uma.

Através de sua assessoria de imprensa, Sammy ainda acrescentou: “Amadureci muito. Os meses que passamos separados foram essenciais para a evolução interna de ambos. Não diria que é uma nova chance, é uma primeira oportunidade para duas novas pessoas. Mais maduros, conscientes e em sincronia um com o outro”, disse Sammy.

A influencer afirmou ainda que não sbaia que Pyong iria publicar um vídeo pedindo perdão a ela. “Desde que nos separamos mantivemos contato, mas sempre tendo nosso filho como foco. Afinal, somos e sempre seremos ligados pelo Jake. Estava trabalhando quando o vídeo foi postado e, chegando em casa, pude assistir o vídeo com calma. Senti algo diferente. Falando com ele sobre nossos sentimentos, depois de tanto tempo, percebi que o amor não morreu, ele amadureceu”, garantiu.

Pyong também publicou em suas redes: “O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida, me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria! No meu coração, e com certeza nos céus!”, escreveu.

Entenda o caso

O casamento de Sammy e Pyong chegou ao fim no dia 20 de julho, após o youtuber aparecer embaixo de edredons com a ex-BBB Antonella Avellaneda em um reality show.

Após quatro meses longe das redes sociais, Pyong voltou ao Instagram na sexta-feira (15). O ex-BBB publicou um vídeo em que lê uma carta para refletir sobre suas escolhas de vida nos últimos meses. “Esses últimos tempos têm sido de reflexão para mim. Escrevi uma carta e queria compartilhar com vocês. Quase 100 dias longe das redes. Pela primeira vez na vida tive coragem de me confrontar, me enxergar sem filtro, sem ego, sem opiniões externas. Apenas eu, o mais verdadeiro eu, com tudo que já vivi de bom e ruim. Meus traumas e experiências, que só eu conseguiria conhecer e entender tão bem”, começou.

“É muito difícil reconhecer que temos um problema. A nossa mente não nos deixa enxergar. Às vezes, quando conseguimos ver, já é tarde demais. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 9 anos e meu pai se afundou na depressão, eu o perdi aos 12 anos. A história é longa, mas o resultado o Brasil inteiro conheceu. O lado bom e ruim”, continuou.

Nada justifica o homem que já fui, totalmente entregue a uma existência perdida. Me vi como jamais tinha visto…, doeu, me entristeceu ver quem eu era e onde tudo estava me levando. Esse processo doloroso foi acompanhado de profissionais, líderes e Deus… Me libertei, me renasci e encontrei minha identidade. Me reconheço como filho de Deus e abomino quem já fui”, disse.

O ex-BBB ainda pediu perdão à ex-mulher, com quem tem Jake. “Não existia um segundo onde eu não me arrependesse profudamente de ter aberto uma ferida no seu coração…. Sammy, quem me dera ter percebido antes o verdadeiro valor da vida. Quem me dera se eu pudesse acordar todos os dias ao seu lado e ver seu sorriso e de nosso filho. Peço perdão por não ter sido o melhor, por não ter sido nem 1% do homem que você merece. Quero pedir perdão para meu filho, que apesar de não entender agora, teve uma parte de sua história escrita pelas minhas escolhas e atitudes horríveis. Prometo que vou me levantar todos os dias e ser diferente, melhor, para de ter orgulho de carregar meu sobrenome. Não por fama ou dinheiro.”