Bahia x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Já o Palmeiras vive um momento muito ruim na competição e o técnico Abel Ferreira já começa a ter o trabalho contestado. Uma vitória em território baiano pode amenizar a situação no clube paulista. Veja as informações da partida:

Bahia e Palmeiras se enfrentam na 26ª rodada do Brasileirão. A partida marcará o retorno da torcida do Bahia à Fonte Nova.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!