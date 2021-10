Bombando, Juliette recebe valor milionário para anunciar marcas; saiba quanto

Juliette Freire é um grande fenômeno e vem recebendo muito dinheiro após todo o sucesso em sua participação no BBB 2021. A campeã do reality show da Globo tem cobrado um valor milionária para anunciar marcas.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, profissionais do mercado publicitário estima que gira em torno de R$ 1 milhão o valor de cada contrato assinado pela advogada e maquiadora.

Com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, Juliette acertou, nos últimos dias, trabalho com a Itaú e, com isso, já chega a sete o número de empresas que contrataram a paraibana como garota-propaganda. As outras são Havaianas, Avon, Americanas, Globoplay, C&A e Samsung.

Apesar de ter ficado milionária após ganhar o Big Brother Brasil 2021, a famosa garantiu que ainda não conseguiu gastar. Em entrevista ao programa Dani-se, do GNT, a maquiadora revelou que só comprou calcinhas e uma sandália após conquistar o prêmio:

“Depois que eu ganhei o programa, eu comprei calcinhas e uma sandalinha. Só. Não comprei mais nada. Porque não dá. Já tenho muito, não usei nem o que eu ganhei”.

A ex-sister confessou ainda que pensa na possibilidade de criar um perfil fake nas redes sociais. “Não tenho ainda, não (perfil fake), mas acho que depois eu vou fazer. Até para ver se consigo olhar e curtir fotos sem todo mundo ver. Conseguir paquerar normalmente“, disse.