Bombou na semana: Zilu mostra tatuagem, Urach volta às antigas e mais

Larissa Manoela na praia

Larissa Manoela surgiu nas redes sociais com uma sequência de fotos que causou entre os fãs. Toda soltinha, ela surgiu aproveitando o comecinho do dia em uma praia do Rio de Janeiro.

Usando uma peça azul bem pequena, ela recebeu muitos elogios dos seguidores. “All blue”, escreveu a atriz da Globo na legenda da publicação em que deixou o bumbum em evidência. Veja aqui.

Simaria mostra peça

Simaria, que está divulgando um clipe gravado no México, apareceu na cama e esbanjou beleza com seus pernões bem torneados.

A irmã de Simone Mendes compartilhou um clique em que aparece comendo batatas. Na foto, ela faz um olhar sensual usando uma peça rosa. Ela causou euforia entre os seguidores.

“Menina do céu, essa foto parece uma obra prima, estou indignado com tanta beleza”, comentou um internauta. “Gente do céu, que show”, elogiou outro. Confira aqui.

Andressa Urach volta às antigas

Andressa Urach deu o que falar na última semana. Após anunciar internação em uma clínica psiquiátrica para tratar sua saúde mental e se separar de Thiago Lopes, ela anunciou nas redes sociais que está de volta ao mundo da prostituição.

Em postagem na web, ela usou seu nome de guerra. “Aviso: a Imola voltou”, afirmou ela na legenda. Na publicação, ela ainda mencionou o nome da boate em que se apresentaria. Veja tudo aqui.