Brasil tem quatro jogadores em lista de promessas de jornal inglês

Quatro brasileiros nascidos em 2004 estão entre os jogadores mais promissores do mundo, segundo o jornal inglês The Guardian. Os garotos de 16 e 17 anos considerados como grandes expoentes da nova geração do futebol mundial são: Ângelo (Santos), Matheus Nascimento (Botafogo), Savinho (Atlético-MG) e Vinicius Tobias (Internacional emprestado ao Shakhtar Donetsk).

O Brasil, empatado com a Espanha, é o país com mais jogadores na lista de 60 jovens promessas do futebol mundial. Dos quatro garotos, apenas Vinicius Tobias ainda não atuou entre os profissionais. Ele é o único defensor entre os brasileiros citados. Conheça um pouco mais de cada um dos jovens jogadores.

Ângelo – Santos

Ângelo, joia do Santos, após fazer gol histórico na Libertadores — Foto: Ivan Storti/Santos FC

Mais novo dos brasileiros citados, Ângelo fez história em 2021. Ele é o jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores, aos 16 anos, quatro meses e 16 dias. O atacante, inclusive, foi o segundo jogador mais novo a jogar com a camisa do Santos, aos 15 anos, 10 meses e quatro dias. Pelo profissional, Ângelo tem 38 jogos com a camisa santista, além de um gol e uma assistência.

Matheus Nascimento – Botafogo

Matheus Nascimento comemora gol pelo Botafogo na Copa do Brasil Sub-20 — Foto: Vitor Silva/Botafogo

O centroavante do Botafogo de 17 anos é uma das maiores promessas de sua geração. Artilheiro e camisa 9 clássico, o garoto estreou no profissional na temporada passada. Sem muito espaço no profissional, alterna entre a titularidade incontestável no Sub-20 e às vezes o banco no time de cima. Matheus Nascimento tem 26 jogos pelo profissional, com um gol marcado e uma assistência.

Savinho – Atlético-MG

Savinho em ação no seu primeiro jogo como profissional do Atlético-MG, contra o Atlético-GO — Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Savinho estreou no profissional do Atlético-MG ainda no ano passado, quando Jorge Sampaoli era o treinador do Galo. Com 20 jogos pelo time de cima na equipe mineira, ele é considerado um dos mais habilidosos da geração dos nascidos em 2004. Apesar de ser relacionado com frequência entre os profissionais, não tem sido muito utilizado pelo técnico Cuca.

Vinicius Tobias – Internacional (emprestado ao Shakhtar Donetsk)

Vinicius Tobias, em ação no treino do Inter — Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter