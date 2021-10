Camila Pitanga posta foto de novo namorado e se derrete

Após um período solteira, Camila Pitanga colocou a fila para andar. Na noite desta terça-feira (05), a atriz chamou a atenção ao postar a foto de homem no seu perfil do Instagram.

No clique, o moço, que aparece de moletom amarelo, toma um suco da mesma cor, enquanto está com uma flor também amarela na lateral do cabelo. “Amarelo é a cor mais quente. Amo amarelo”, legendou a artista.

Sem esconder a identidade do affair, Camila marcou o Instagram dele na publicação, e entregou que o rapaz se chama Patrick Pessoa. De acordo com o jornal Extra, ele tem 46 anos e é professor de Filosofia.

Em contato com a assessoria da famosa, a publicação confirmou que Patrick realmente é o novo namorado de Pitanga. O carioca é doutor em Filosofia pela UFRJ, com especialização em Filosofia da Arte no exterior. Atualmente, ele dá aula na UFF (Universidade Federal Fluminense), e é crítico de cinema e teatro. Inclusive, Pessoa tem livros lançados sobre o tema.

Nos comentários da postagem, vários seguidores reagiram. “Muito bom gosto”, elogiou Silvia Buarque. “Que amarelo é esse hein?!?! Eita Glória”, escreveu uma fã. “Muito lindo”, afirmou mais uma.

Vale lembrar que Patrick é o primeiro namorado de Camila Pitanga desde o fim do relacionamento de quase dois anos da atriz com a artesão Beatriz Coelho, em dezembro de 2020.

Recentemente, a global também chamou a atenção no Instagram, mas foi por sua emoção ao ver Antonia, sua filha, ser vacinada contra Covid-19:

“Depois de ver meu pai vacinado, minha mãe vacinada e me ver vacinada, estava só aguardando essa emoção. Minha cucs, minha Antonia, vacinada. É uma emoção diferente de tudo. Estar ao lado dela dando um passo importante pra imunização contra a Covid-19, é um orgulho que não consigo descrever”.

“Jovens, vacinem-se. Vocês são o futuro desse país e do mundo. Eu acredito e celebro vocês. Se em sua cidade já estiver vacinando adolescentes, não percam essa oportunidade“, completou.

“Conversem com seus pais e familiares sobre o reforço da segunda e terceira dose, quando necessária. Jovens, rebelem-se contra o sistema que quer impedir seu direito à saúde e VACINEM-SE!“, finalizou.