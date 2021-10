Carolina Dieckmann surpreende ao curtir piscina à vontade

A atriz Carolina Dieckmann roubou a cena nas redes sociais na última semana. A famosa atualizou o feed de sua conta oficial no Instagram com uma série de fotos em que surge pelada dentro de uma piscina. Com óculos escuros, ela esbanjou beleza.

Na curtíssima legenda da postagem, Dieckmann revelou que se trata de um TBT e ainda deixou um emoji em chamas. Mais de 70 mil pessoas curtiram a publicação, que ainda rendeu muitos elogios e mensagens carinhosas na caixa de comentários. “Perfeita”, disse o influenciador Leo Fuchs.

Leia mais em TERRA, clique AQUI!