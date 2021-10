Caso raro no Brasil, idosa “morta” acorda durante o próprio velório

Imagine estar em um velório de um ente querido e surpreendentemente o “falecido” acordar ou dar sinais de vida. Parece história de pescador, mas a situação é real e ocorreu na cidade Guiratinga, interior do Mato Grosso.

O caso ocorreu com Carolina Lopes de Almeida, de 93 anos. Ela ficou em um caixão, sendo velada em uma cerimonia de despedida por oito horas. Mas uma das pessoas presente no local percebeu que dona Caluzinha, como é conhecida estava com a temperatura corporal dela estava fora do comum (ela estava quente), pois uma pessoa que morre fica com o corpo frio/gelado, dentro dessa situação um médico foi chamado.