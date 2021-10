Cerimônia no Lago do Amor encerra atividades da campanha Outubro Rosa

Com atividade física e soltura de balões, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), encerrou as atividades em alusão à campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, na tarde desta sexta-feira, 22.

Com participação da banda de música da Polícia Militar do Acre, A Furiosa, a ação fez a alegria das pessoas que estavam no local.

“Em nome do governador Gladson Cameli, da primeira dama Ana Paula Cameli, que é pioneira em todas as atividades, e da secretária de Saúde, Paula Mariano, fica aqui o nosso agradecimento a cada um que se empenhou durante a campanha e que permanece todos os dias cuidado da saúde das mulheres acreanas”, destacou a secretária adjunta Executiva da Sesacre, Muana Araújo.

A ação contou contou com a presença dos servidores da Sesacre e da população que estava no local, que se divertiu com a sonoridade das canções tocadas pela banda A Furiosa. Além disso, a atividade trouxe um momento de terapia ao corpo e à mente por meio de movimentos físicos de dança.

Dona Maria Auxiliadora Lima, de 65 anos, aproveitou para relembrar os tempos de jovialidade: “Esse momento foi lindo, eu dancei e pude relembrar de quando eu era jovem, de quando eu dançava nas festas”.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, sendo que na Região Norte o câncer do colo do útero ocupa o primeiro lugar.