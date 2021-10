Chás que são tiro e queda contra dores de estômago; como preparar

Dores de estômago podem ser sinal de que há algo errado com a sua digestão alimentar, gases, dentre outros possíveis problemas, como gastrite, por exemplo.

Antes de tudo, é importante frisar que dores que incomodam diariamente não são normais e em caso de persistência precisam de uma análise de especialista, para que possam ser retiradas dúvidas mais profundas sobre o assunto.

Porém, existem chás caseiros que podem ajudar na hora de combater aquelas dores que surgem em momentos inesperados. Neste artigo, vamos citar alguns destes chás que podem ser feitos em sua casa, sem necessidade de muito esforço.

Chá de hortelã-pimenta

Este chá é considerado como um excelente anti-inflamatório natural. Ele possui óleos como mentol e mentona, que ajuda a acalmar o estômago por meio de suas propriedades analgésicas.

Além disso, o chá de hortelã-pimenta trabalha na redução de sintomas como náuseas e vômitos. Para preparar este chá, são necessárias seis folhas picadas de hortelã-pimenta em 150 ml de água fervente.

Deixe as folhas descansarem na água por cinco a 7 minutos. Você pode adoçar o chá com mel, caso deseje e tomar entre três a quatro xícaras por dia após se alimentar.

Boldo

Este é muito conhecido por suas propriedades benéficas no trato intestinal. O bolso possui ácido rosmarínico e ajuda na digestão, além de ser um anti-inflamatório natural, com ações anti-espasmódicas, o que faz com que o ácido do estômago se torne menos agressivo, o que ajuda a reduzir a dor e queimação.

Para este chá, só é necessário uma colher de chá de folhas de boldo picado em 150 ml de água fervente. Após o descanso de dez minutos, coe o chá e o tome morno entre duas a três vezes por dia.

Evite tomar o chá por mais de vinte dias seguintes, para que não surjam efeitos colaterais.

Chá de gengibre

Rico em gingerol, chogaol e zingerona, este chá é responsável por ajudar acabar com inflamação do esôfago e reduzir o ácido estomacal.

Por ter propriedades anti-inflamatórias, o chá de gengibre reduz as dores e é associado ao bem estar após dores na região digestiva.

Para fazer este chá, é necessário 1 cm da raiz da gengibre. Você pode cortar em rodelas ou ralar a raiz e pôr em 1 litro de água fervente. Tomar entre três e quatro doses ao dia, 20 minutos antes da refeição pode fazer toda a diferença na hora da digestão.

