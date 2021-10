Cissa Guimarães deixa a TV Globo após mais de 40 anos: ‘Fui muito feliz’

Nesta sexta-feira (29/10), a TV Globo anunciou que a apresentadora Cissa Guimarães deixou a emissora após 40 anos de trabalho. O anúncio ocorreu após informação confirmada pelo colunista Leo Dias de que ela deixaria o comando do programa É de casa .

“O É de Casa se despede de Cissa Guimarães, que deixa a Globo após de uma parceria alegre e de sucesso de mais de quatro décadas. A atriz e apresentadora, que esteve no comando do matinal desde a estreia, em 2015, continua com as portas abertas na Globo para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas, mas em um novo modelo de parceria”, dizia o texto.

A própria artista também comentou sobre sua saída. “Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história, minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos”, disse ela.