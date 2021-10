Cliente da Energisa poderá monitorar consumo durante Programa de Incentivo Voluntário do Governo Federal

Em tempos de economia de energia, o Grupo Energisa, maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico, lançou uma nova ferramenta que pode ser acessada pelo site (http://energisa.com.br) ou por qualquer dispositivo móvel, onde os clientes terão a possibilidade de monitorar sua redução de consumo entre setembro e dezembro de 2021, período estabelecido pelo Governo Federal para a campanha de Incentivo Voluntário.

Desta forma, será permitido ao consumidor verificar qual o desconto aplicado em sua conta de energia, em janeiro de 2022, que poderá ser acumulado em até 20% do total reduzido.

No site ou no aplicativo, ao acessar seus dados com código do cliente, haverá um banner alusivo à campanha no topo da página e um link “Acompanhe sua Meta”, onde será possível visualizar, por cada endereço solicitado, a meta de consumo em Kwh necessária para garantir o desconto.

Neste local, o consumidor poderá ver seu desempenho, mês a mês, em relação à meta total, além de receber dicas de consumo caso esteja acima da meta prevista.

“Com esta nova ferramenta, incentivamos nossos clientes a reduzir o consumo de energia e, ao mesmo tempo, damos maior visibilidade a situação de cada um deles durante o programa de bonificação do Governo Federal. O consumidor terá uma visão detalhada do que ele precisa para atingir sua meta”, afirma Danusa de Oliveira Correa, diretora de Experiência do Cliente.

Sobre o Grupo Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.