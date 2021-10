Colega de faculdade de Suzane Von Richthofen expõe tudo que ela faz na sala de aula

“Essa menina queria que a Suzane entrasse com uma faca fazendo o professor de refém?”, reagiu outra pessoa. “Ela já foi julgada e tá cumprindo a pena, o que vocês querem que ela faça?”, questionou mais uma.

Vale lembrar que a ressocialização de Suzane Von Richthofen ainda incomoda muita gente e há alguns internautas com medo da possibilidade da famosa se tornar influenciadora digital.

O motivo é o fato de existirem vários fã-clubes em sua homenagem nos últimos dias.

Dias atrás, a história de Suzane foi contada nos filmes “A menina que matou os pais” e “O menino que matou meus pais”, cuja estreia nos cinemas foi adiada tantas fezes que acabou sendo transferida para o Prime Video.

A trama policial protagonizada por Carla Diaz conta duas versões da mesma história.

No caso real, Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos mataram os pais da garota com pauladas, mas os roteiros tomarão como base os depoimentos contidos nos autos do processo.

Uma das versões, a de Suzane, diz que eles foram os mandantes do crime, enquanto a outra, defendida pela dupla, garante que foi a loira quem arquitetou todo o plano de morte.

O serviço de Streaming adquiriu as duas versões e disponibilizou A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais no dia 24 de setembro.

O trailer foi divulgado no primeiro semestre deste ano e deixou os internautas empolgados. Eles mostram mais detalhes sobre a história por trás do assassinato dos pais de Suzane, que chocou todo o Brasil em outubro de 2002.

Confira:

