Com direito a palavrão, Globo publica vídeo falando que é dona de tudo: ‘menos do SBT’

Aparentemente, foi-se o tempo em que a TV Globo evitava mencionar os seus concorrentes diretos. Durante muitos anos, o canal que é líder de audiência evitava falar sobre as demais emissoras da TV aberta e até empresas que faziam parte do próprio grupo, como Multishow, GNT e outros.

Porém, com o reposicionamento de sua marca e com o projeto “Uma só Globo”, a empresa apostou no bom humor para apresentar ao seu público como as coisas funcionam por trás das câmeras.