Com gasolina chegando a R$ 9 no interior, AC se torna estado com maior preço médio do diesel do país

Segundo um levantamento realizado pela Ticket Log, marca relacionada a gestão de frotas, com base em informações de 21 mil postos de combustíveis do Brasil, o Acre é o estado onde concentra o preço médio mais alto do diesel comum e S-10, sendo, respectivamente, vendidos a R$ 5,932 e R$ 5,954.

A realidade na região Norte como um todo também é semelhante. A média, por sua vez, está na casa dos R$ 5,415 por litro. Já referente ao diesel S-10, os preços chegam a R$ 5,469.

É importante salientar que a Petrobrás anunciou, no mês de setembro, a alta no preço médio do combustível vendidos nas refinarias. O percentual de aumento de 9%, segundo a empresa, era necessário para que houvesse a plena garantia de abastecimento de combustível no país.