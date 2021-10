Como gerar renda extra sem sair de casa? Confira dicas!

Com a taxa de desemprego batendo recordes e chegando a 14,8 milhões de pessoas, não ficou nada fácil conseguir um trabalho, ou ainda, trocar de emprego. Para isso, é necessário equilibrar as contas e encontrar meios de gerar renda extra.

Pode não parecer fácil ganhar um dinheirinho a mais, mas faz toda a diferença no orçamento mensal e para garantir coisas do dia a dia na mesa do brasileiro.

Por isso, separamos algumas dicas de atividades que você pode realizar para garantir aquela renda extra. Principalmente agora, que o período de fim de ano se aproxima.

Ficou curioso? Então continue essa leitura aqui com a gente e veja quantas dicas você pode aproveitar.

1. Torne-se um afiliado!

Com a pandemia, as compras online se consolidaram como uma das principais formas de consumo em todo o Brasil. Ou seja, essa é uma ótima oportunidade de ganhar renda extra por vendas comissionadas.

Para isso, você pode ingressar em uma plataforma de marketing de afiliados e vender produtos como roupas, calçados e até mesmo infoprodutos como cursos, e-books e apostilas de assuntos de interesse das pessoas.

E o melhor é que para realizar suas vendas, basta você se movimentar nas redes sociais. Existem muitos grupos de pessoas que compram e vendem, então essa é uma ótima forma de se movimentar e ganhar uma graninha!

2. Venda um infoproduto

Outra possibilidade de ganhar uma renda extra se dá através da venda de infoprodutos. Mas, nesse caso, nossa proposta é outra! Que tal se você produzisse o seu próprio infoproduto e comercializasse na internet, hein?

Todos nós temos conhecimentos que podem ser uma vantagem frente aos demais. Então, nada mais justo do que utilizar essa sua aptidão para ensinar outras pessoas a fazerem de forma parecida, principalmente se as pessoas pagarem por isso.

Na internet é possível encontrar diversas plataformas como o Eduzz que possibilita que seus usuários possam produzir e vender infoprodutos na sua plataforma.

3. Seja um freelancer

Mais uma possibilidade de gerar renda extra de casa é ser um freelancer. Para isso, basta anunciar os seus serviços na internet e aguardar que outras pessoas se interessem. Existem muitas plataformas atualmente em que você pode anunciar seus serviços e oferecer o seu preço para desempenhar aquela função.

E o melhor, é que existe freelancer de tudo: você pode ser um redator, um social media, um designer, fotógrafo, um programador freelancer e pegar variados projetos. Com isso, é possível juntar uma boa grana para o fim do mês e ainda ganhar experiência no mercado.

4. Seja professor de alguém

Use seus conhecimentos a seu favor! Sabe um pouco mais de música ou domina uma língua estrangeira? Então essa é a hora de se tornar um professor particular. Seja dando aulas de violão, ou aulas de inglês, o público em geral adora aulas particulares.

Isso porque, normalmente, uma aula particular custa menos do que uma matrícula numa escola de música ou em uma escola de idiomas, por exemplo.

E mesmo que você não conheça alguém próximo de você que se interesse por suas aulas, é possível anunciá-las em portais especializados nesses conteúdos. Assim, você pode ganhar uma renda extra fazendo algo que goste.

5. Crie um pequeno comércio

Possui uma veia mais artística? Então por que não abrir um comércio para vender suas produções? Até porque, produtos artesanais valem bastante no mercado de consumo e isso pode atrair a atenção de outras pessoas.

E a ideia de comércio serve para qualquer segmento: você pode abrir um brechó, um restaurante de entrega por delivery, um sex shop, comercializar suas ilustrações… São infinitas possibilidades de gerar renda extra.