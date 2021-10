Concurso Funpresp-Exe confirma o Cebraspe como banca

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo oficializou o Cebraspe como banca do próximo concurso Funpresp-Exe, que deve ser lançado em breve. Estão previstas vagas apenas para o nível superior.

A confirmação veio nesta sexta-feira, 1º, quando o aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União.

O Cebraspe já era a banca mais cotada após uma nota divulgada pela própria Funpresp-Exe, que informava tratativas iniciadas com a banca de Brasília.

“A Entidade já está em tratativas com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para realização das provas. A estimativa é que tanto a publicação do edital quanto a realização das provas ocorram ainda no segundo semestre de 2021.”

O próximo passo será assinar o contrato com a banca e oficializar a escolha.

Concurso Funpresp-Exe terá 52 vagas

Em julho, a fundação divulgou uma nota anunciando o seu novo concurso e confirmando que a oferta a ser preenchida será de 52 vagas. Estas, serão para analista de previdência complementar, de nível superior.

Ainda naquela época, a Funpresp-Exe informou que a previsão era realizar o provimento ainda em 2021, mas com a demora na escolha da banca é possível que não haja tempo hábil.

Sabe-se que a carreira, de acordo com a Funpresp, tem salário inicial de R$6.848. A carga horária ainda não foi informada.

Para provimento em 2021, a Funpresp estimava 16 vagas. As demais seriam para ficar em cadastro e serem providas durante o prazo de validade.

Além disso, a fundação estimou que o concurso ficará válido até 2025, ou seja, com validade de dois anos prorrogável por mais dois.

Provas já estão marcadas?

A Funpresp trabalhava com a expectativa de ter edital e provas aplicadas ainda neste segundo semestre de 2021. As datas, no entanto, não foram confirmadas e dependem do cronograma que será fechado pela banca.

Como a banca só foi oficializada mais de dois meses após o anúncio, é possível que essa previsão atrase e as provas fiquem para 2022. Mas, ainda não há uma confirmação da Funpresp-Exe.

A maioria das vagas será para compor áreas estruturais, como cadastro, arrecadação e concessão de benefícios, análise, controle e acompanhamento dos investimentos, concessões de crédito ao participante e cotização de contribuições.

Outros setores como tecnologia, governança, jurídico, controle interno e negócios também serão contemplados.

Diretor de Administração da Funpresp, Cleiton dos Santos Araújo afirmou que a entidade está em uma fase de ampla estruturação de suas atividades. Por isso viu a necessidade de realizar um concurso para aumentar seu quadro de pessoal, visando desafios atuais e futuros.

“Estamos reforçando a capacidade de trabalho das áreas de negócio que são responsáveis pelos processos-chave da Fundação. Precisamos realizar o concurso para melhorar ainda mais a qualidade de nossos serviços para os participantes. Queremos atrair pessoas qualificadas para trabalhar numa fundação que tem projetos ousados para crescer e se consolidar como uma das mais sólidas do país”, disse.

A Funpresp-Exe confirmou que o novo concurso público foi autorizado e aprovado pelo Conselho Deliberativo em maio, com previsão de provimentos em 2021.