Confira a lista dos criminosos mais procurados do estado de São Paulo

Dentre os crimes que são atribuídos aos integrantes da lista, estão: assassinatos violentos ou em série, tráfico de grande quantidade de drogas, fugas do sistema prisional e envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

A secretaria ainda ressalta que denúncias sobre os procurados podem ser feitas pelo telefone 181 ou pelo site da Polícia Civil . Não é necessário se identificar as informações são sigilosas. Em alguns casos, as autoridades chegam a oferecer recompensas de até R$ 2.500 por informações que levem à captura do foragido.

André do RAP – 43 anos – Traficante apontado como um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Estava preso desde setembro de 2019 e foi solto com um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, em outubro de 2020. Horas depois, o presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu a decisão, porém ele segue foragido.