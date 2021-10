Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima anuncia novo abono de mil reais para professores

O anúncio de mais mil reais de abono salarial para os professores foi feito pelo Prefeito Zequinha Lima durante evento comemorativo em alusão ao Dia do Professor, 15 de Outubro, no Teatro dos Náuas.

O evento contou com a presença da primeira dama Lurdinha Lima, do presidente da câmara de vereadores, Franciney Freitas, do secretário municipal de educação, Amarísio Saraiva, do presidente do conselho de gestores, Romário Rodrigues e do presidente do SINTEAC de Cruzeiro do Sul, Pedro Correia.

O anúncio dá continuidade à política de valorização dos professores que vem sendo implementada desde o início da gestão.

“No início da gestão o salário inicial do professor efetivo era de R$ 1.898,20, do professor provisório saímos de R$ 1.200 reais, e já no processo seletivo aumentou 500 reais, passando R$ 1.700, com abono subiu para R$ 2.700, e o efetivo para cerca de R$ 2.800, 00. Com este novo abono, os rendimentos totais irão ficar em torno de R$ 3.800,00”, explicou o prefeito.

O novo abono será concedido para os meses de outubro, novembro e dezembro. “Só temos a agradecer ao prefeito que tem tido esse olhar carinhoso para com os professores. Isso é o que queremos: uma gestão com esse olhar voltado para a categoria”, disse o presidente do SINTEAC, Pedro Correia.

A concessão do abono corresponde ao período de volta às aulas presenciais, para qual as escolas tiveram de se preparar.

“Muitas adaptações foram feitas, e graças à capacidade dos professores e o investimento da gestão, esta volta às aulas está sendo tranquilo, quando imaginei que seria turbulento”, disse no evento o presidente do Conselho de Gestores municipais, Romário Rodrigues.

O presidente também elogiou o empenho e a criatividade dos professores que tiveram de se adaptar para o ensino à distância durante a pandemia.

“É emocionante para o professor ver que o vídeo que ele enviou para o seu aluno, ele recebeu de volta de seu aluno. Todos tiveram de ter muita criatividade para ensinar durante essa pandemia”, conta Romário.

Agradecimento aos profissionais de saúde

A professora Iria Mattos fez um agradecimento especial aos profissionais de saúde, como categoria que enfrentou a pandemia. “Se hoje estamos podendo estar aqui hoje comemorando o Dia do Professor, quero agradecer a secretário Agnaldo e à secretária Valéria pelo enfrentamento à pandemia e a todos profissionais da saúde que fizeram esse enfrentamento da pandemia, colocando suas vidas em risco para cuidar de todos nós. A eles, meu sincero muito obrigado, como professora, expresso minha gratidão à equipe da saúde por estar comemorando mais uma Dia do Professor, e ao prefeito Zequinha pelo enfrentamento dos desafios”, disse.

Segundo o prefeito Zequinha, o objetivo da gestão é estender esta valorização profissional a todas as categorias de servidores, na medida do orçamento de cada pasta e dos princípios da legalidade na administração pública, o que nesse momento, tem sido possível para os professores.

“Aquilo que antes era um fato de desmotivação, um tormento pela falta de estímulo para se trabalhar na rede municipal, hoje é o principal estímulo e motivação. Hoje o professor se orgulha de trabalhar na rede municipal”, concluiu o prefeito.