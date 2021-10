Cruzeiro do Sul tem redução de 35 % nos casos de malária

O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Acre informou que os casos de malária tiveram uma redução de 30% entre os meses de janeiro a setembro deste ano.

Se comparados com o mesmo período do ano passado, o acre registrou 5.623 casos da doença, até o final do mês de setembro, onde a maior incidência é nos municípios que compõe o vale do Juruá, como destacou o Coordenador da Vigilância Entomológica de Cruzeiro do Sul, Leonizio Messias.

“De janeiro a setembro de 2020 nós tivemos 4.953 casos de malária e de janeiro a setembro de 2021, foram 3224, levando a 35% de redução em relação ao mesmo período do ano anterior”.

