Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

O Cruzeiro vem de vitória importante. Na última rodada, venceu o líder Coritiba por 3 x 0 fora de casa. Com 38 pontos, o time de Vanderlei Luxemburgo ainda sonha com o acesso, mas tem primeiro que se livrar do rebaixamento.

Já o Botafogo tem 51 pontos e está na briga direta pelo acesso. O time de Enderson Moreira é o segundo colocado, com três pontos a menos que o Coritiba. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Cruzeiro: Fábio; Rômulo (Raul Cáceres), Rhodolfo, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Vitor Leque, Thiago e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli, Carlinhos; Barreto, Oyama e Chay; Marco Antônio, Rafael Navarro e Warley. Técnico: Enderson Moreira

Data: terça-feira (12/10)

Horário: 21h30

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Transmissão: Premiere