Depois de mais de 40 anos, Cissa Guimarães está fora da Globo

Depois que a coluna LeoDias revelou, com exclusividade, que Cissa Guimarães estava fora do comando do É de Casa, a TV Globo enviou um comunicado oficial. No texto, a emissora informa que a apresentadora está deixando o elenco global. “O ‘É de Casa’ se despede de Cissa Guimarães, que deixa a Globo após de uma parceria alegre e de sucesso de mais de quatro décadas. A atriz e apresentadora, que esteve no comando do matinal desde a estreia, em 2015, continua com as portas abertas na Globo para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas, mas em um novo modelo de parceria”, diz o comunicado.

O texto também traz uma breve declaração de Cissa sobre o fim do vínculo com a emissora: “Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história – minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos”.