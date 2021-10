Depois de três jogos desaparecido, Vinicius Jr. volta a mostrar o seu talento

Vinicius Jr. está de volta. O brasileiro havia brilhado no início da temporada do Real Madrid ao ponto de ocupar o lugar de Hazard no time titular. Entretanto, como o resto da equipe, Vinicius “desapareceu” nos três últimos jogos.

A magia de Vinicius parecia ter desaparecido lembrando até mesmo algumas temporadas anteriores, quando se esperava muito dele e nada acontecia de forma decisiva. Vinicius Jr. foi ao Brasil mais para treinar do que para jogar, já que Tite só lhe proporcionou 27 minutos nos três jogos que o Brasil disputou.

O atacante voltou ao Real Madrid ansioso para mostrar seu futebol e, no processo, enviar uma mensagem a Tite. Ele o fez em campo contra o Shakhtar, onde foi o protagonista do triunfo do Real Madrid marcando dois gols e dando uma assistência.

O brasileiro se soltou no segundo tempo, após começo de jogo no qual foi mais discreto. Vinicius voltou forte e em estilo, marcando um grande gol em que mostrou sua qualidade ao driblar e finalizar, algo em que era muito criticado nas últimas temporadas.

Ancelotti lhe deu confiança e lições para evoluir e Vinicius está respondendo com grandes resultados. Nesta temporada, ele tem sete gols e três assistências nos 11 jogos que disputou pelo Real Madrid.

