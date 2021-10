Deracre constrói rampa provisória no porto de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 27, visita técnica ao porto de Cruzeiro do Sul com objetivo de garantir melhorias para população e ribeirinhos.De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, o desmoronamento do barranco tem sido causado pela movimentação do Rio Juruá e pelas fortes chuvas na região. Os agentes técnicos do Deracre aguardavam liberação do laudo do Corpo de Bombeiros do Acre para realizar demolição de dois galpões e seguir com trabalho de construção da rampa de acesso.

“Tivemos que demolir dois galpões e fizemos uma rampa paliativa que está atendendo a população e os ribeirinhos que trazem os insumos para cidade, estamos fazendo a manutenção para melhor atender os produtores rurais que vêm para o porto escoar a produção”.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.