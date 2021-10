Descaso: imagens mostram túmulos tomados pelo matagal em principal cemitério de Sena Madureira

O que ser pra ser um local de visitação em memória daquele que se foram, acabou se tronando um local baldio que pode ter se tronado moradia para animais peçonhentos. Um morador do bairro do Bosque nas proximidades do cemitério São João Batista, enviou fotos que mostram túmulos tomados por mato, o que para ele classificou de descaso total com os mortos e seus familiares.

“Já faz um bom tempo que está assim. É revoltante! Como o setores responsáveis pela limpeza do cemitério ignoram quem já se foi e deixou entes que sempre lembram deles e vão até lá? Enviei essas fotos para vocês porque fiquei indignado em ver esse túmulos em estado de abandono por quem deveria manter limpo para visitação.” revela.

