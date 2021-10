Dia das Crianças: 5 filmes infantis para curtir com seus filhos

Nada melhor do que passar o feriadão do Dia das Crianças maratonando filmes com os pequenos, não é mesmo? Entre animações descontraídas e produções mais dramáticas, eles adoram uma sessão pipoca com vídeos de classificação livre e, claro, com toda a família reunida.

Selecionamos 5 produções imperdíveis para maratonar no sofá e curtir momentos gostosos com seus filhos. Confira! 1- Hotel Transilvânia (2012) Hotel Transilvânia (Foto: Divulgação / Sony Pictures Animation) Para aproveitar o mês do Halloween, que tal se jogar no mundo dos monstros ao assistir Hotel Transilvânia? O filme aborda um resort que serve de refúgio para que os monstros possam descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os humanos. O local é comandado pelo Conde Drácula, que resolve convidar os amigos para comemorar, ao longo de um fim de semana, o 118º aniversário de sua filha Mavis. Porém, o vampiro não esperava que Jonathan, um jovem humano, surgisse por ali justo quando o hotel está repleto de convidados e, ainda por cima, se apaixonasse por sua filha. Onde assistir: Netflix. 2- Matilda (1996) Divulgação/Jersey Pictures Quer fazer uma maratona de filmes clássicos com os pequenos? Não pense duas vezes antes de dar play em Matilda! A protagonista é uma criança brilhante que cresceu em meio a pais ignorantes, tão grosseiros e abusivos que ambos ignoram a filha – a ponto de esquecerem de matriculá-la na escola! Tudo muda quando Matilda descobre que possui poderes mágicos e precisa usar seu talento especial para proteger os amigos e a professora – além, é claro, de transformar o próprio destino. Onde ver: Netflix.

Leia a matéria completa em ALTO ASTRAL, clique AQUI!