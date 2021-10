Duda Reis e Gui Araujo ficaram em show de Nego do Borel. Veja detalhes

Esta treta não tem fim! Fontes da coluna afirmam que Duda Reis ficou com Gui Araujo após primeiro término com Nego do Borel. A separação aconteceu depois da viagem do ex-casal a Portugal, na qual Duda ficou seis meses solteira. O caso entre os dois teria acontecido em um camarote em que Nego do Borel se apresentava durante o Carnaval de 2020.

A fonte também afirma que, após esse episódio, eles não ficaram mais, porque Duda retomou seu relacionamento com o funkeiro. Em outra ocasião, Gui, que nutria amizade com Nego do Borel, foi até a residência do cantor e não satisfeito teria dado nova cantada em Duda, questionando se ela lembrava do Carnaval.