Em Cruzeiro do Sul, abrigo de crianças recebe reforma e adquire mobiliário a partir de emendas

A Fundação Betel, abrigo de crianças e adolescentes localizado em Cruzeiro do Sul, acaba de receber uma ampla reforma e adquirir mobiliário novo a partir de emendas parlamentares articuladas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e do Gabinete da Primeira-Dama do Estado.

A casa recebeu R$ 250 mil destinados pelo deputado estadual Josenildo Inácio e outros R$ 100 mil de emendas do deputado estadual Wagner Felipe. Os recursos permitiram a reforma total do prédio, incluindo a troca de telhado e a construção de uma horta padrão medindo 12x16m. Um parquinho também está sendo construído e será entregue em breve às crianças do abrigo.

“Graças a esse apoio temos hoje uma estrutura adequada para o nosso público, além de termos conseguido comprar sofás, bancos, cadeiras, fogão, ar condicionado, impressora, tudo novinho para atender as necessidades do abrigo”, destacou a diretora Salete Araújo, ao agradecer o apoio dado pelo governo do Estado, pela primeira-dama Ana Paula Cameli e pela SEASDHM para a articulação dos recursos.

Em visita ao abrigo na última quinta-feira, 30, a secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima, acompanhada da coordenadora da SEASDHM Juruá, Milca Santos, disse que se sente emocionada ao ver crianças e adolescentes tão bem cuidados, dentro de uma estrutura adequadas para o acolhimento. A casa acolhe atualmente 15 crianças e 17 adolescentes meninas.

“Acompanhei a grande trajetória da Fundação Betel até chegar ao que ela é hoje e me sinto emocionada ao ver que por meio de políticas sociais adotadas pelo governo do Estado, pudemos auxiliar na articulação desses recursos. Obrigada aos funcionários desta casa por cuidar tão bem dessas joias raras que estão aqui abrigadas”, declarou a secretária.

Durante a visita, o grupo de crianças e adolescentes realizaram uma apresentação musical em agradecimento ao governo do Estado e aos deputados que destinaram emendas para o abrigo.