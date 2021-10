Em evento, Bocalom assina termo que autoriza a redução da tarifa de ônibus; saiba quando passa a valer

O prefeito Tião Bocalom assinou na manhã desta segunda-feira (18) o termo que autoriza a redução da tarifa de ônibus para R$ 3,50 em Rio Branco.

A cerimônia aconteceu no auditório da sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), com a presença de vereadores, líderes sindicais, dos senadores Marcio Bittar e Sérgio Petecão e da pré-candidata Marcia Bittar.

O termo deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (18), de acordo com o prefeito. O contribuinte só irá pagar o novo valor 5 dias após a publicação.

Entenda a mudança

Bocalom sancionou na quinta-feira (14) o projeto que trata do assunto após a Câmara Municipal de Rio Branco sancioná-lo, autorizando a abertura de crédito adicional especial de R$ 2,4 milhões em favor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

O recurso que a Câmara aprovou será um repasse antecipado às empresas, para que elas paguem o atrasado relacionado a décimo terceiro e férias do funcionários. A prefeitura pediu como garantia a diminuição no valor da tarifa. Os R$ 50 centavos a mais pago pelo consumidor é o que garante a gratuidade de alguns usuários como idosos e pessoas com deficiência.