Ao anunciar novo valor da passagem de ônibus, Bocalom promete reduzir tarifa para R$ 3 até o fim do ano

Depende apenas da Câmara Municipal aprovar nesta semana a antecipação de um recurso de aproximadamente R$ 2,4 milhões às empresas de transporte para que a passagem de ônibus passe a custar R$ 3,50 em Rio Branco.

O prefeito Tião Bocalom deu a notícia aos rio branquenses nesta segunda-feira (20), depois que o Conselho Tarifário aprovou a proposta. Os usuários pagam, atualmente, R$ 4 por uma passagem. O desconto será de R$ 0,50.

CONFIRA TRANSMISSÃO AO VIVO:

“Uma vitória para a população, que esperava essa diminuição há muito tempo”, explicou o prefeito em coletiva à imprensa.

O recurso que a Câmara deve aprovar será um repasse antecipado às empresas, para que elas paguem o atrasado relacionado a décimo terceiro e férias do funcionários. A prefeitura pediu como garantia a diminuição no valor da tarifa. Os R$ 50 centavos a mais pago pelo consumidor é o que garante a gratuidade de alguns usuários como idosos e pessoas com deficiência.

A população deverá pagar o novo valor assim que o parlamento mirim aprovar o repasse.

Bocalom prometeu que até o fim do ano o executivo vai reduzir ainda mais o valor, fazendo a passagem chegar a R$ 3.

“É o nosso compromisso e vamos cumprir para o bem da população”, finalizou o gestor.