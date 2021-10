Em Porto Walter, Gladson entrega aeródromo e destaca: “Quem não mora em uma região isolada, não tem ideia da importância”

Após meses de reforma e de avaliações feitas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o governador do Acre Gladson Cameli, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) entregou na última segunda-feira (25) o aeródromo do município de Porto Walter devidamente revitalizado.

Durante a entrega, Cameli fez questão de destacar a importância que a pista tem para os moradores da região, visto que via aérea é uma das únicas maneiras que os munícipes tem para sair e entrar em Porto Walter, dado como local isolado.

“Quem não mora em uma região isolada, não tem ideia da importância da aviação para quem nela habita. Significa a porta de acesso para saúde, economia, educação, segurança e desenvolvimento local”, disse.

O valor investido na reforma do aeródromo foi de R$ 4.036.961,58, aplicados na sinalização, revestimento asfáltico e adequação do cercamento e da pista de pouso conforme regras da Anac. Por anos, a pista, que foi interditada em 2019 em decorrência das más condições, não recebia revitalização, mas apenas serviços de tapa-buracos.

O prefeito da cidade Sebastião Andrade também ressaltou a importância do aeródromo para a população e agradeceu os esforços do governador e da equipe em prol da reforma e de suprir às necessidades do município enquanto a revitalização não acabava.

“O governador assim que ficou sabendo da suspensão da pista, colocou o helicóptero do estado a disposição de Porto Walter, salvando vidas, enviando medicamentos e vacinas para a população”, falou.

AERÓDROMO DE MARECHAL THAUMATURGO

Na última segunda-feira (25), a equipe do Deracre também visitou o aeródromo de Marechal Thaumaturgo, que estava previsto para ser inaugurado no mês de setembro. No momento, o órgão aguarda apenas a liberação da licença da Anac através da publicação da portaria no Diário Oficial da União (DOU). Vale lembrar que o aeródromo do município também foi interditado em 2019 por não estar em concomitância com as regras da Agência.

Segundo informações do Governo, o valor investido nesta pista foi de, aproximadamente, R$ 2.270.764,85, em adequação de cerca da pista de pouso do aeródromo, bem como sinalização e fornecimento de agregados.