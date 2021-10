O município de Taraucá, no interior do Acre, amanheceu neste sábado (2) com um tremor de terra. De acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, o terremoto de magnitude 5,9 foi registrado por volta das 7h52 da manhã, no horário do Acre.

Ainda segundo o USGS, o epicentro do terremoto aconteceu a 589,4 quilômetros de profundidade e a 165 km de distância da cidade de Tarauacá.

Até o momento, nenhum morador da cidade relatou ao ContilNet ter sentido o tremor.