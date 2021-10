Esposa de Leonardo faz duro desabafo após descobrir traição e choca fãs: “Relevo muito”

A relação entre Poliana Rocha e Leonardo vai de vento em popa, mas nem sempre foi assim. Recém completados 25 anos de casados, eles já se envolveram em muitas polêmicas e a influenciadora chegou a descobrir diversas traições do marido, que é conhecido pela sua fama de ‘garanhão’ nos bastidores da música sertaneja.

Após várias separações, que renderam filhos extraconjugais de Leonardo, ela resolveu perdoar as traições e recentemente chegou a fazer um desabafo sobre as críticas que sofre pelo seu casamento com o cantor sertanejo. Agora, Poliana Rocha voltou com mais um desabafo misterioso que atiçou a curiosidade dos fãs.

Em um storie publicado no seu Instagram, Poliana Rocha deu uma “diquinha da noite”, como ela mesmo nomeou, com uma frase bem enigmática: “Eu sou tão difícil de virar a cara para alguém, de me afastar ou discutir, relevo muito as coisas. Mas, se eu virei, me distanciei, é porque algo de muito errado aconteceu e mexeu comigo. Não guardo mágoas, mas prefiro bem longe de mim”, disparou.

A frase chamou muita atenção na internet e grande parte dos seus seguidores ficou tentando entender o motivo dessa indireta. Poliana Rocha não voltou a falar sobre o assunto, mas muita gente remeteu ao seu passado com Leonardo, embora ela tenha admitido recentemente que não toca mais no assunto de traição com o cantor, já que essa é uma página virada.

Influenciadora já perdoou muitas traições de Leonardo

Poliana Rocha é casada com Leonardo há 25 anos e recentemente esclareceu questionamentos dos seguidores sobre sua relação com o veterano do sertanejo. Após a comemoração das bodas de prata do casal, internautas quiseram saber mais sobre a vida do casal, principalmente em relação às traições. Ao se deparar com a pergunta “Você ficou triste com algumas críticas dos seus 25 anos de casada?”, Poliana respondeu:

“Saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro! Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação! Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim. Fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?”.

Já sobre as brigas do casal, Poliana surpreendeu ao revelar o tempo que não briga com Leonardo e contou que evita citar assuntos do passado e reabrir feridas. “Tem 3 anos que não brigamos!!! E quando eu me permiti perdoá-lo, jurei para mim mesma que nunca mais falaria nestes assuntos (as traições), e assim eu faço!”, afirmou.