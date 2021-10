Ex-noiva diz que Lucas Penteado é viciado em cocaína e nega traição

A ex-noiva do ator revelou que quando ele começou a filmar a situação, ela ficou sem saber o que fazer e ressaltou que algo pior poderia acontecer: “Eu não tive reação, porque ele estava transtornado. Não sei se as pessoas perceberam, mas muitas tiraram sarro da situação… Eu não queria que fosse desta forma, porque estava lá pra ajudar. Se eu não tivesse ajudado, poderia tá acontecendo coisa pior e ele não reconhece isso”.

Com receio de que algo poderia acontecer, Julia contou que só teve coragem de sair do apartamento quando viu que o segurança estava no local. Após ter a atitude, Lucas começou a expor por meio deu um vídeo ao vivo, além de acusá-la de traição: “Foi quando eu saí do apartamento e fui sentido elevador, aí ele viu eu saindo para o elevador com o segurança e abriu a live inventando aquela história que eu estava o traindo”.

Sem saber o que fazer diante daquela situação, a ex-noiva do ator pediu ajuda para o porteiro do prédio, que por sua vez, pediu para um segurança ir até o apartamento: “O cara falou que ele não poderia solicitar a ambulância, somente eu, mas que estava enviando o segurança pra ver se estava tudo bem. Eu falei ‘tá bom’. O segurança subiu, bateu na porta e ele não quis abrir a porta, falando que estava tudo bem”.

A ex-noiva de Lucas Penteado contou que eles iriam num show, porém, ela acabou desistindo, pelo fato do ator não estar totalmente sóbrio: “Na quinta, a gente tinha um evento para ir que era o show de stand-up do Yuri Marçal e eu falei pra ele: ‘no estado que você está, vou ficar. Agora se você quiser ir, pode ficar a vontade’. Ele saiu por volta das 21h. Não sei se chegou a ir nesse evento”.

Na tarde desta terça-feira (05), durante o programa “A Tarde é Sua”, Julia Franhani concedeu uma entrevista ao jornalista Bruno Tálamo e não poupou palavras para descrever tudo o que aconteceu na noite em que sofreu as graves acusações de Lucas. De acordo com a moça, o ator estava totalmente descontrolado e, sob o efeito de drogas, inventou toda a história.

A polêmica live feita por Lucas Penteado continua dando o que falar. O ex-participante do “Big Brother Brasil 21” expôs Júlia Franhani e a acusou de traí-lo com um segurança. Após o episódio, diversas informações foram surgindo até que foi dito que não houve traição. Ainda sob impacto do caso, que acabou ganhando grande repercussão na mídia, a ex-noiva de Lucas contou detalhes da noite e ainda revelou que o ator é usuário de drogas.

